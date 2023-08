Tippjuhid lahkuvad UBSist panga ümberkorralduste pärast

Credit Suisse'i üle võtnud UBSist saab varahalduse gigant

Šveitsi pank UBS teatas, et on lõpule viinud hädas konkurendi Credit Suisse’i ülevõtmise, mistõttu on tekkinud gigantne Šveitsi pank, mille bilansimaht on 1,6 triljonit dollarit ja millel on hallatavaid varasid 5 triljoni ulatuses.