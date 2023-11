Raadiohitid: Tõnu Toomparki näipunäited, kuidas olla investorina õigel ajal õiges kohas

Tõnu Toompargi sõnul oleks järgmise aasta kevadel kinnisvara kiiret rallit loota ebareaalne. Foto: Liis Treimann

Stabiilsed kinnisvarafirmad pakuvad ühel hetkel investorile hea teenimisvõimaluse ning "veavad oma nina vee peale", rääkis kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark selle nädala seni kuulatuimas saates, kus käidi üle ka börsiettevõtete majandustulemused.

Lisaks kinnisvarasektoris toimuvale kõnetasid sel nädalal kuulajaid nipid juhtimise ja mentaalse tugevuse teemadel, LHV investorkogukonna juht Nelli Jansoni nägemus turgudel toimuvast ning Bigbanki võlakirjade analüüs.

Nädala raadiohitid:

Tõnu Toompark: kui euribor tõuseb 5% peale, siis on üks suur jama

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark annab „Investor Toomase tunnis“ oma hinnangu Tallinna börsil esindatud kinnisvaraga seotud ettevõtete üheksa kuu majandustulemustele ning arutleb, mida võiks nendest majandustulemustest ettevõtete käekäigu kohta välja lugeda ja mida need räägivad kinnisvaraturu üldise seisu kohta.

Saates annab Toompark ka näpunäiteid, millistele aspektidele praegu kinnisvarasse investeerides peaks tähelepanu pöörama ning kuidas võiks mõjutada uuest aastast kehtima hakkav 2% kõrgem käibemaks kinnisvaraturgu.

Kui oluline on mentaalne tugevus juhtimises? Nõuanded stressiga toimetulekuks

"Äripäeva juhtimiskooli" saates avati uks põnevatele teemadele, mis puudutavad juhtimist ja vaimset tugevust. Saatekülaline, kogenud koolitaja ja coach Raimo Ülavere jagas väärtuslikke teadmisi pinge maandamisest ja vaimse tervise hoidmisest nii äris kui ka isiklikus elus.

LHV investorkogukonna juht avas oma praeguseid investeeringuid

Mina ostan indeksfonde ja teen seda iga kuu, ütles LHV investor kogukonna juht Nelli Janson Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Jansonit ei kõiguta fondide ostmisel ka olukord majanduses. Üksikaktsiate puhul vaatab ta aga USA tehnoloogiasektori poole ja tõdeb, et on selle valdkonna suur fänn. Lisaks räägib ta, kas karuturg on läbi ja mida oodata intresside tõstmise osas. Kuidas mõjutab turgu USA presidendivalimised? Kas Euroopas tasub investeerida?

Bigbanki võlakirjad – märkida või mitte?

Miks on Bigbanki võlakirjad väiksema tootlusega, kui LHV hiljuti pakutud võlakirjad? Miks kaasab Bigbank kapitali mitmes osas? Mis saab siis, kui sarnaselt LHV võlakirjadele märgitakse ka Bigbanki võlakirjad üle?

Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele vastas intervjuus Bigbanki tegevjuht Martin Länts.

EfTEN Capitali juht: intressitõusu mõju hakkame alles nägema

Intressitõusu lõplikku mõju me tegelikult ei olegi veel majandusele näinud, ütles EfTEN Capitali tegevjuht Kristjan Tamla Äripäeva raadiole.

Tamla sõnul hakkame alles lõplikku mõju nägema järgmistes kvartalites. Kõige suurema löögi saavad need sektorid ja ettevõtted, kus on laenukoormus olnud kõige suurem. Ta tõdes ka, et võrreldes Skandinaavia ettevõtetega on Eesti kinnisvarafirmad väga kergelt pääsenud.

Lisaks tuleb juttu olukorrast kinnisvaraturul ja eriti räägitakse ärikinnisvaras toimuvast.