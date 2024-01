Elamuarendaja kärpis kolmandiku töötajaist. "Väga raskelt tulnud otsused"

Lev Dolgatsjov: välistalente tuleb tuua Eestisse viis korda rohkem

On ilmselge, et Eesti riigi immigratsioonipoliitika ei vasta enam praegustele tööjõuturu ootustele. Olgem ausad – meie majandus on hädas ja kõikvõimalike maksude ralliga me oma probleeme ei lahenda, kirjutab investor Lev Dolgatsjov Äripäeva iduettevõtete portaalis FoundME.

On ilmselge, et Eesti riigi immigratsioonipoliitika ei vasta enam praegustele tööjõuturu ootustele. Olgem ausad – meie majandus on hädas ja kõikvõimalike maksude ralliga me oma probleeme ei lahenda, kirjutab investor Lev Dolgatsjov Äripäeva iduettevõtete portaalis FoundME.