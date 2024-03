Reisibürood: Venemaa-reiside nõudlus ei lange, kohati hoopis kasvab

Kaasani katedraali Peterburis saab näha, ostes kordi kallinenud Vene viisa ning ületades tublisti kasvanud järjekordadega piiri, mida politsei ei soovita praegu üldse läbida. Foto: Nikolai Andrejev

Venemaa suunal töötavad reisibürood oma tegevust suurelt ei afišeeri, aga kahe sellise ettevõtte omanike sõnul neil nõudlust jagub, isegi eestlaste seas.

„Käivad erinevad inimesed: nii need, kes on teatud sündmuste poolt, kui ka need, kes on vastu. Need, kes on vastu, lähevad just kultuuri pärast,“ rääkis ühe reisibüroo anonüümsust palunud omanik.

Kahe reisibüroo omanikud olid nõus oma tööst Venemaa suunal lähemalt rääkima, kuid ainult anonüümsena.

Kui guugeldada eesti keeles Venemaale reisimist, tulevad vastuseks peamiselt riigiasutuste hoiatused ja nende ettevõtete reklaamid, kes vormistavad viisasid, kuid turismireise ei korralda, kirjutab Äripäeva venekeelne sõsarleht Delovõje Vedomosti.

Kui aga otsida vene keeles, ilmneb ridamisi Eesti reisibüroosid, kes neid korraldavad.