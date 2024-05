Ossinovski: meil on grusiinidelt palju õppida. Eestis protestiti ainult siis, kui viin kallines

Foto: Liis Treimann

Ettevõtja Oleg Ossinovski sõnul Gruusias välisagentide seaduse vastu käivad protestid tema äri ei mõjuta, kuid proteste ennast hindab ta väga kõrgelt.

„Massilised protestid näitavad, et Gruusias on tugev kodanikuühiskond ja tõeline demokraatia,“ ütleb Ossinovski. „Nii see peabki olema: kui inimesi mingi seaduseelnõu ei rahulda, siis protestivad nad selle vastu tänaval. See on hea ja õige.“