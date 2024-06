Riigikogu andis omavalitsustele maamaksu tõstmiseks vabamad käed

Viljar Arakas: laenudest pungil tegijaid ähvardab kinnisvaras pankrot

Kinnisvaraturul on potentsiaalsete pankrottide äratundmisel punaseks lipuks see, kui ettevõte, fond või kinnisvarainvestor on end kurguauguni kinni laenanud, leidis EfTEN Capitali juht Viljar Arakas.