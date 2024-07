Tagasi 15.07.24, 18:07 Raadiohommikus: panga kvartalitulemused ja teletootmise trendid Äripäeva raadio teisipäevane hommikuprogramm keskendub investeerimise, majanduse ja panganduse kõrval ka teleproduktsioonile ja kinnisvarale.

SEB ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas räägib raadiohommikus nii SEB tulemustest kui majandusest ja ettevõtete käekäigust laiemalt.

Foto: Raul Mee

Teisipäeva hommikul jõuavad avalikkus ette SEB grupi teise kvartali majandustulemused ning sellega seoses tuleb Äripäeva raadio stuudiosse SEB ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas, kellega on lisaks tulemuste tutvustamisele plaanis rääkida ka majandusest ja ettevõtete käekäigust.

Paljude televaatajate lemmiksaateid tootva produktsiooniettevõte Ruut peaprodutsendi Kaupo Karelsoni käest uurime uute sarjade tootmise majanduslike taustade kohta ning mööda ei lähe ka küsimusest, mis on need formaadid, mis praegu vaatajate seas eriti kuumad.

Eetris kõlab ka intervjuu rahatarkuse entusiasti ja teema populariseerija Ilona Tindiga, kes avab mu hulgas ka oma vaate investeerimise eesmärkide ja portfelli kasvatamise ajaliste horisontide kohta.

Lisaks süveneme hommikul Tallinna korteriturul toimuvatesse hoovustesse Äripäeva ajakirjaniku Kristjan Kurega, kellel valmis põhjalik lugu Tallinna asumites kümne aasta jooksul toimunud hinnatõusust.

Hommikuprogrammi veavad Stiine Reintam ning Lauri Leet.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägime Eesti ühe vanima raamatupidamisbüroo Vesiir juhi Enno Lepvaltsiga aastaaruannetest.

Miks paljud firmad ei ei suuda seda tähtaegselt esitada? Mida teha siis, kui aastaaruandesse satub viga? Millisel juhul on võimalik aastaaruande auditeerimist vältida? Räägime ka sellest, kuidas ettevõtjad saaksid raamatupidamisteenuse kulusid vähendada ja aastaaruande koostamist lihtsustada ja kiirendada. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saates on külas eestlane, kes on vähem kui kümmekonna aastaga suutnud end murda Šoti investeerimispangandusse ning ekspordib tänasel päeval riiki edukalt ka rahatarkust. Täpsemalt loobus Stockdoctorina tuntud finantsblogija Vladimir Zabnin hiljuti palgatööst Ühendkuningriigi investeerimispangas, et keskenduda senisest enam ettevõtlusele.

Saates tuleb juttu sellest, kuidas õnnestus Eesti noormehel Suurbritannia finantssektoris edu saavutada ning seejärel oma portfelli kogunenud varad viimase kahe aasta jooksul kümnekordistada. Ta avab oma kahte peamist investeerimisstrateegiat ning usub eriliselt ühte aktsiasse, mida leiab ka investor Toomase portfellist ja mis ei kuulu tehnoloogiasektorisse. Teeme juttu sellest, kuidas võitjaid valida, kas tehnoloogiasektor on mullis ning mh tuleb põgusalt juttu sellest, miks on viskid krüptovaluutadest parem investeering.

Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

12.00–13.00 “Nimed müügitahvlil”. Saates arutlevad Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ja müügitreener Mardo Kase selle üle, kuidas mis tahes majanduskeskkonnas edu saavutada ja ohte vältida.

Siit ka küsimus: millist tüüpi ettevõte, müügiinimene ja lähenemine saavutavad peaaegu alati edu? Millised on need oskused, hoiakud ja teadmised, mis eristavad terad sõkaldest ja tagavad head tulemused?

Saade tugineb uuringule, mis viidi läbi 6000 müügiinimese peal üle maailma, et saada aru, mida parimad sooritajad teevad teisiti ülejäänud kolleegidest. Saade oli eetris möödunud aasta detsembris.

13.00–14.00 “Eetris on turundusuudised”. Saates arutlevad reklaamiseaduse eelseisvate muudatuste üle Duo Media Networksi tele- ja raadioreklaami juht Mirjam Viiding ning Saku Õlletehase turundusjuht Eva Maarend.

Lisaks käsitletakse, milliseid ühiskondlikke probleeme reklaamiseadus üldse lahendama peaks ja kuidas liialt ranged piirangud võivad viia ülereguleerimiseni. Räägitakse ka sellest, kuidas turuosaliste eneseregulatsioon võiks tulevikus aidata seadusel püsida ajakohane ning kiiremini reageerida muutustele turul ja tehnoloogias.

Saadet juhib Keit Ausner. Saade oli eetris tänavu aprillis.

15.00–16.00 “Kasvupinnas”. Raadiosaade keskendub sel korral meele ja meepettustele. Saatekülaliseks on Nordmel OÜ juht, mesinik Peeter Matson, kes selgitab, mis toimub meie ja maailma meeturul ning kuidas eestlased on tegemas edulugu meepettuste avastamisel.

Saadet juhib Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun