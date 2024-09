Tagasi 24.09.24, 11:31 Regionaalminister vabastas toiduameti juhi ootamatult ametist Põllumajandus- ja regionaalminister Piret Hartman vabastas käskkirjaga ametist põllumajandus- ja toiduameti peadirektori Urmas Kirtsi, kellele tuli uudis aga ootamatult.

Põllumajandus- ja regionaalminister Piret Hartman tahab ametis näha paremat korraldust näiteks toiduohutuse järelevalves. Foto: Liis Treimann

Kirtsi ütles, et sai täna hommikul käskkirja, et peab ametist lahkuma. Kuna tema jaoks on asi veel värske, siis ei osanud ta põhjuseid kommenteerida. Enda hinnangul on ta teinud head tööd ameti juhtimisel ning amet areneb iga päev.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun