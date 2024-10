Tagasi 16.10.24, 17:30 Raadiohommik: USAs edukas Jõgeva perefirma laieneb Kanadasse ja Austraaliasse Viis aastat tagasi Jõgeval loodud perefirma eCommerce Marketing saavutas sel aastal Äripäeva Jõgevamaa ettevõtete TOPis 3. koha. Seda tänu edule USA turul. Nüüd plaanitakse laieneda Austraaliasse ja Kanadasse.

Arko Kurtmann räägib hommikuprogrammis euribori tõusu ja languse mõjust ärilaenuturule. Foto: Liis Treimann

Kahe töötajaga ettevõttes turundusega tegelev Helena Lind räägib neljapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis ettevõtte tegevusest ja tulevikuplaanidest. Lisaks saab kuulata intervjuud Tartumaa TOPi võitnud Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteriga.

Hommikuprogrammi külalisteks on veel Coop Panga äripanganduse juht ja juhatuse liige Arko Kurtmann, kellega räägime euribori tõusu ja languse mõjust ärilaenuturule; Mainori juhi Kadi Pärnitsaga võtame jutuks Eesti ebaõnnestunud talendipoliitika ning Baltimaade parimaks kestlikkuse juhiks valitud Rimi jätkusuutlikkuse juhi Katrin Batsiga vestleme tunnustuseni viinud tegevustest.

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ning uudistetoimetaja on Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Globaalne pilk”. Seekordses saates räägime luuramisest ja spioneerimisest. Arutleme, kui võimas organisatsioon on Iisraeli välisluure Mossad, miks on üks Kesk-Euroopa riik spioneerimiseks suurepärane koht ning kuidas on muutunud Venemaa luurevõtted viimastel aastatel. Räägime ka sellest, kuidas luurab Hiina ja mida tasuks tähele panna.

Saates arutlevad julgeolekueksperdid Rainer Saks ja Marek Kohv. Saadet juhib Pille Ivask.

12.00–13.00 “Kinnisvaratund”. Juttu tuleb pealinna planeerimisest, arendamisest, aga ka muinsuskaitse kokkupuutepunktest ning koostöö parandamise võimalustest. Ei saa mööda ka valukohtadest ega Tallinna linnahallist.

Teemat lahkasid Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd, suurettevõtja Urmas Sõõrumaa, UNESCO kultuuripärandi uuringute õppetooli koordinaator Riin Alatalu, Eek & Mutso arhitektuuribüroo üks asutajaid arhitekt Margit Mutso.

Saade on ette salvestatud Äripäeva arhitektuuri ja arenduse konverentsil. Arutelu modereeris Lauri Leet. Saatejuht on Siim Sultson.

13.00–14.00 “Äri Eestimaal”. Napilt Tartust väljas asub 15 töötajaga tehas, kus tegutseb Põhja-Euroopa suurim vinüülplaadi tehas Vinyl Plant.

Ettevõtte asutajad Erki ja Birgit Pedaste ning Ragnar Pitsi räägivad, kuidas garaažis alustati Eesti esimese ja seni ainsa vinüülplaadi tootmistehasega, kuidas neil on õnnestunud ilma ühegi reklaamita müüa miljoneid plaate ning seda enam kui 60 riiki. Räägime, miks võib metal-bände pidada vinüülplaatide päästjateks ja kas Ikea kööki on raskem kokku panna kui vinüülipressi.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Heidame pilgu peale Eesti kinnisvaraturule ja lahkame olukorda üüriturul. Külas on kinnisvarainvestorid ning podcast'i "Kinnisvarajutud" eestvedajad Siim Semiskar ja Algis Liblik, kes avaldavad, mida täpsemalt investor turul otsib ning kuidas soovitud tootlus leida.

Samuti räägivad investorid oma kogemustest üürnikega ning vaidlevad vastu arusaamale, et praegu pole euribori tõttu õige hetk kinnisvara ostmiseks. Algis Liblik toob välja ka kodumasina, mis igas korteris peab olema ning Siim Semiskar kommenteerib, kuidas vananev rahvastik tema oste on mõjutanud.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Helena Rantanen.

