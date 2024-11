Tagasi 09.11.24, 10:26 Kaljulaid ja Soomere: Eesti tööstust ootab ees surnud kümnend President Kersti Kaljulaid ja Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere tõdevad, et Eesti tööstust ootab ees surnud kümnend. Meie võimalus on teha kiiresti ja palju taastuvenergiat, arendades samal ajal salvestusvõimsusi.

Tasakaalus majanduse foorumil “Elevant toas” vaagisid president Kersti Kaljulaid, Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja Utilitase juht Robert Kitt, millised on kliimasõbralik majanduse riskid ja võimalused Eestis. Foto: Marko Mumm

President Kersti Kaljulaid ja Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere nentisid konverentsil “Tasakaalus majanduse foorum 2024: elevant toas” toimunud arutelul, et Eesti tööstust ootab ees surnud kümnend, kuna me ei langeta piisavalt kiiresti vajalikke otsuseid ega vii neid ka ellu, vahendab Äripäeva teemaveeb Kestlikkusuudised

Kaljulaid märkis, et võrreldes naabritega pole me suutnud otsustada energiamajanduses tuumajaama ega laiemalt taastuvenergia kohta. “Eesti suur võimalus on teha hästi ruttu puhast energiat,” ütles ta, lisades, et roheline energia on tulnud, et jääda, tagasiteed ei ole. Kui pole aga piisavalt puhast energiat, siis sureb Kaljulaidi sõnutsi rohkem ettevõtteid välja, kui neid tekib ja areneb.

Soomere rääkis, et Eesti oskab energiat toota ja eksportida, kuid meie kõige suurem probleem on salvestamine. “Kuni seda probleemi ei suuda me lahendada, jääb lootus kõrgtehnoloogilisest mahukast tootmisest unelmaks,” lausus Soomere. Kaljulaid näeb võimalust vesisalvestistes.