Tagasi 09.11.24, 19:00 Maive Rute: Eesti peaks investeerima rohkem Investeeringute mahtu tuleb üha kasvatada, rõhutavad Euroopa Komisjoni esindaja Maive Rute ja EBSi rektor Meelis Kitsing.

Euroopa Komisjoni esindaja Maive Rute ja EBSi rektor Meelis Kitsing rääkisid konverentsil “Tasakaalus majanduse foorum 2024: elevant toas”, et kuigi tulevik on määramatu, jõuab järgmise 15 aasta jooksul palju ära teha. Selleks on vaja investeerida. Foto: Marko Mumm

Äripäeva teemaveeb Kestlikkusuudised vahendab, et Euroopa Komisjoni tööstuse ja siseturu peadirektori asetäitja Maive Rute sõnul on Eesti teadustöötajate arv, digiteadmiste arendamine, ettevõtjate investeeringute maht innovatsiooni ja patentide arv võrreldes Euroopa Liidu keskmisega väikesem. Innovatsiooni rahastamine on üks alus, mis on tema sõnutsi toonud Soomes majandusedu.

Kitsing aga ütles, et on ka palju valdkondi, kus Eesti on Euroopas eesrindlik, tuues välja IT-sektori ja idufirmad. Eesti on tema sõnutsi hea selles, et võtame olemasoleva asja ja lõimime selle toimivatesse ärimudelitesse. “Meil on positiivseid lugusid, mida rääkida, aga see ei tähenda, et ei peaks investeerima traditsioonilisse teadustegevusse ja panema rõhku töötlevale tööstusele,” rääkis Kitsing.

Rute lisas, et ka Eesti teadlaste tulemused baasteadustes on kõrgel tasemel.