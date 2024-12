Tagasi 12.12.24, 15:28 Võimuvahetus Süürias teeb gaasiprojektidele lõpu Bashar al-Assadi režiimi kukutamine Süürias ei mõjuta mitte ainult poliitilist, vaid ka majanduslikku jõudude tasakaalu piirkonnas. Peamiseks kasusaajaks saab Türgi, kes tugevdab oma positsiooni gaasikeskusena, Süüriat läbivad torujuhtmeprojektid aga unustatakse.

Süüria jääb endiselt killustatuks, suuremat osa selle naftatoodangust kontrollivad kurdid. Foto: Scanpix

Selle nädala alguses langes Süürias 24 aastat valitsenud diktaatori Bashar al-Assadi režiim ja koos sellega sai läbi 53 aastat võimul olnud Assadi dünastia ja 61 aastat tegelikult riiki juhtinud Baa’thi partei režiim. Opositsioon tähistab võitu ning Assad sai koos oma perekonnaga asüüli Venemaal Moskvas. Financial Timesi andmetel on Moskvas tema sugulaste nimel 19 korterit pilvelõhkujate rajoonis Moscow-Citys, nende koguväärtus on 40 miljonit dollarit.