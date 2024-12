Tagasi PRO 10.12.24, 12:37 Kurjuse telje autokraadid nihelevad üha närvilisemalt Täiesti ootamatu pööre Süüria kodusõjas, arusaamatud raputused Rumeenias ja Lõuna-Koreas ning euroliidu unistus suurest vabakaubandusleppest.

Vladimir Putin ja Xi Jinping juhivad küll märksa stabiilsemaid režiime, ent on kahtlemata närvilised Bashar al-Assadi langemise järel. Foto: AP/Scanpix

Mitte asjata ei tsiteerita neil päevil kirjanik Ernest Hemingwayd: esialgu vähehaaval ja siis korraga. See, mis on tundunud muutumatuna, võib sisuliselt üleöö rebeneda. Nõnda on see kindlasti Süürias (sellest pikemalt allpool), aga ka laiemalt Euroopas ja Aasias.

Selle nädala briifing keskendub sündmustele Lähis-Idas, aga rõhutab, et mõju on palju suurem – rääkimata sellest, et nendegi tektooniliste nihete taga on juba käima lükatud protsessid. Kõige selle taustal vaatavad ka diktaatorid Venemaal ja Hiinas peeglisse ning mõtlevad: millal on käes minu tõetund?

Koreas kuue tunniga eelarvekärpest riigipöördekatseni. Aasia stabiilseimate riikide sekka kuuluv Lõuna-Korea šokeeris niigi pinges maailma avalikkust, kui president Yoon Suk Yeol hakkas ebasobiva eelarve peale riiki pöörama. Möödunud teisipäeval teatas Yoon, et opositsiooni enamusega vastu võetud kärpe-eelarve pärsib valitsuse toimimist, mistõttu võib rahvasaadikuid pidada Põhja-Korea agentideks. President kuulutas välja sõjaseaduse ja andis käsu poliitikuid arreteerida. Kogu asi jõudis nii kaugele, et sõdurid olid tõepoolest tänavatel, enne kui parlamendis ühehäälselt rahuaeg taastati.