Tagasi PRO 15.12.24, 09:29 FT intervjuu võiduka McLareni bossiga: „Kui sa ei mängi reeglite järgi, lükatakse sind rajalt välja” McLareni tiimi juht räägib rahameeste rivaalitsemisest Vormel 1 kulisside taga ja Abu Dhabiga seotud lootustest.

McLarenil Abu Dhabis võitnud Lando Norris pedestaalil. Intervjueeritav Zak Brown on pildil paremal. Foto: Zumapress/Scanpix

470 aakri suuruse Beaverbrook Estate'i maamõisa sissesõiduteel kerib taksojuht autoakna alla ja meile vastu tulnud töötaja küsib, millises restoranis ma kavatsesin einestada. Endiselt Surrey Hillsi maastikust lummatuna ei suuda ma söögikoha nime esimese ropsuga meenutada. Tuleb välja, et oleks pidanud lihtsalt ütlema, et saan kokku McLareni juhi Zak Browniga – siin teavad kõik, et ta einestab alati peamajas.

Mr Brown, nagu personal teda kutsub, on valmis ajalugu tegema. Sel nädalavahetusel võib McLaren võita Abu Dhabi Grand Prix'l, mis paneb punkti tänavusele Vormel 1 hooajale, oma esimese konstruktorite karika, mis antakse tiimi tulemuste eest, pärast 1998. aastat.

McLaren võitiski eelmisel nädalavahetusel Abu Dhabis konstruktorite karika. Esimest korda 26 aasta jooksul. Võit ei tulnud viperusteta: 25aastane McLareni sõitja Lando Norris tuli sõidu võitjaks, kuid tiimikaaslane Oscar Piastri sõitis esimeses kurvis kokku Max Verstappeniga ning tuli alles kümnendaks.

Mida võit tähendaks? „Kõike,“ vastab Brown. „Jääb mulje, et Super Bowli, World Seriesi, Premier League'i võitjaks ei ole enam ammu tulnud ühtegi vana, ikoonilist meeskonda.“

Tõtt-öelda olen üllatunud, et Brown minu jaoks sel nädalal üldse aega leidis. Enne Abu Dhabisse lendamist ootab teda ees kohtumine McLareni partneri Cisco Webexiga ning selline pisiasi nagu juhatuse koosolek.