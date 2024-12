Tagasi 19.12.24, 12:32 Töötukassa juht tööturust: ettevõtjad on hoidnud ära hullema Kollektiivseid koondamisi on tänavu olnud vähem kui mullu ja ka tööpuudus hakkas aasta teises poole “vales suunas” liikuma.

Tänavused koondamisteated puudutavad 2800 inimest, mullu samal ajal ehk jaanuarist novembrini 2800 töötajat, selgitas töötukassa juht Meelis Paavel pressikonverentsil. Foto: Raul Mee

Rääkides tööturu tänavusest olukorrast, märkis töötukassa juht Meelis Paavel, et positiivseid märke on näidanud aasta teine pool: kui sügiseti tavaliselt töötus kasvab märgatavalt, siis tänavu on see püsinud suhteliselt stabiilne.