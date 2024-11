Tagasi 27.11.24, 14:05 Eesti edukaima ettevõtte juht tööturust: koondamistega trikitatakse Kuigi tööturg paistab peale vaadates stabiilne, siis ei pruugi kõik olla nii lilleline kui tundub. Mõned koondamised jäävad avaliku tähelepanuta, kuna töötajaid koondatakse pika aja jooksul, rääkis saates “Äripäeva TOP” Swedbanki juht Olavi Lepp.

“Pangad valitsevad tõepoolest esimest kuut [TOP sajast edukaimast ettevõttest] kohta kohe. Põhjus on ilmselt ühene: kõrged baasintressimäärad sobivad panganduse mudelisse kenasti ehk anname väga kiiresti intressimäärad edasi oma portfellile,” ütles edukaima ettevõtte Swedbank Eesti juht Olavi Lepp. Foto: Liis Treimann

"Kollektiivse koondamise piir sõltub ettevõtte suurusest ning sellega kaasnevad ettevõttele mõned lisakohustused, sealhulgas ka töötukassa teavitamine," selgitas ta. Seega tundub Lepale, et võimalusel koondatakse kuu aja jooksul alla selle piiri, kuid koondamisi tehakse mitmel kuul järjest.

"Sel juhul me ei kuule koondamisest töötukassast, vaid näeme lihtsalt ettevõtte töötajate arvu vähenemist pikema aja jooksul ja nii jäävad ilmselt avalikus ruumis mõned koondamised tähelepanuta," rääkis TOPi esimese koha saaja Swedbanki juht Olavi Lepp.

Tööturu stabiilsus ja majanduslanguse puhul vähene koondamiste arv oli eelmiste majanduskriisidega võrreldult üllatav, kuid järgmisel aastal sellist optimismi ettevõtetel olla ei pruugi, rääkis Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

"Kuigi kõik viitab sellele, et tööpuudus püsib endiselt madal, siis ma ei oleks üllatunud, et ka talvel ja nüüd järgmise aasta esimeses kvartalis näeme isegi rohkem koondamisi just sellepärast, et enam pole seda kannatamise ruumi ettevõtjatel," sõnas Hundimägi.

Kuula saatest, mis on selliste töötajate tulevikuvõimalused, miks pangad eelmise aasta saja kõige edukama ettevõtte järjestuses esimesed kuus kohta hõivasid ning millised maakonnad olid veel peale Harjumaa tabelis esindatud. Külas on Swedbanki juht Olavi Lepp ja Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Intervjueeris Ireene kilusk.