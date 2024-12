Nädala lood: uuel aastal on vähem raha üksnes neil, kes riskida ei julge

Lõppeval nädalal huvitas Äripäeva lugejat kõige rohkem see, palju järgmisel palgapäeval raha kätte jääb. Vastus kipub olema viimastel aastatel üks ja sama.

Äripäeva palgakalkulaator näitas jõulunädalal mustvalgelt, palju palgatöötaja järgmise aasta esimesel palgapäeval arvel raha võib näha. Tulevast aastast kasvab üksikisiku tulumaks kümnendiku ehk 20-lt protsendile 22-le, rääkimata sellega kaasnevast käibemaksu tõusust.

Kui muidu on palga puhul tegu lihtsa protsentarvutusega, siis uuest aastast lisandub veel mõni nüanss, mis võib lõplikku netopalka omajagu mõjutada. Palgakalkulaator ootab praegugi nobedaid näppe, et uue aasta reaalsus välja arvutada.

Pankrot, pankrot, pankrot

Martin Johannes Teder kirjutas vahetult pühade eel, et mõne aasta eest äkilist kasvu näidanud Kõu kontserni kuulunud Äike Mobility kavatseb koondada pea kõik töötajad. Seejuures ei lähe ülemäära hästi ka Kristjan Maruste praegustel ettevõtetel – koondamised ja saneerimine on ühisnimetaja.

Pankrotiuudiseid oli ka selliseid, mis tõid pinnale aastatetaguseid lugusid. Koit Brinkmann kirjeldas nimelt seda, kuidas Oliver Kruuda pankrotihaldur püüab kätte saada rohkem kui 12 miljonit eurot, mis ärimehe lähikondsetele liikus. Kes kutsus Kruudat pätiks ja kaabakaks ning kus see raha peidus on

Paraku oli ka Kristjan Kurel põhjust kirjutada pankrotist, sest pühade eel teatas uste sulgemisest Trikster Tihase kohvik Tartu aparaaditehase kompleksis. Põhjuseid on omajagu, ent suures pildis räägivad toitlustusettevõtjad kõik üht ja sama.

Pühadeaegne geopoliitiline kriis

Vaevalt et juhuslikult keerlesid paljud jõululauavestlused sel korral Eesti julgeoleku ümber. Nimelt sõitis naftatanker Eagle S maha Estlink 2 merekaabli, mistõttu on häiritud ühendused Soome ja Eesti vahel.

Praegu Soome võimude käes olev laev ja selle meeskond ei vedanud ankrut mööda merepõhja aga niisama. Laevaga juba suvel kokku puutunud inimene teadis rääkida, et see oli täis luuretehnikat

Ja kui poliitiline küsimus on olnud keskne – kuidas tegeleda Vene hübriidrünnakutega, kuidas kaitsta taristut –, siis otsene mõju on hinnas. Ühendus on rikkis augustini ja koos sellega võib tulla elektriarvele lisa koguni 10 protsenti.