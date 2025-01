Tagasi 14.01.25, 11:10 Fermi hakkab eriplaneeringuga tuumajaamale asukohta otsima Tuumajaamafirma Fermi Energia esitas täna majandusministeeriumile riigi eriplaneeringu algatamise taotluse, et ehitada 600megavatise võimsusega tuumaelektrijaam.

BWRX-300 jaam mahub maa-alale suurusega 170 korda 280 meetrit, tutvustab Fermi Energia kavandatavat jaama oma kodulehel. Foto: Fermi Energia

"Riigi eriplaneering on vajalik selleks, et leida planeeritavale tuumajaamale parim asukoht, mis rahuldaks ka kohalikke kogukondi ja omavalitsusi,” ütles Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets teate vahendusel, lisades, et planeeringu algatamine ei tähenda veel kindlat tuumajaama rajamist.