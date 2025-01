Tagasi 19.01.25, 16:55 Raadiohommikus: aasta investor ja tüli toonud raha kaasamine Äripäeva raadio jätkab esmaspäeval nädalavahetusel toimunud investor Toomase konverentsi tuules, ka räägime idufirma FleetFox raha kaasamisest.

Aasta investor 2025 on Lev Dolgatsjov. Foto: Raul Mee

Kuulame, kuidas lähevad aastale vastu aasta investor Lev Dolgatsjov ja meelelahutajast investeerimishuviline Tõnis Milling

Rahandusministeerium i finants- ja maksupoliitika asekantsleri Evelyn Liivamäega räägime aasta investeerimisteoks nomineeritud investeerimiskonto muudatustest, piirangutest teisest sambast lahkujatele ja julgolekumaksust.

Hommikuprogrammi veavad Mai Kroonmäe ja Ireene Kilusk.

Päev jätkub viie saatega:

9.50‒10.00 “Obskuurne majandus”. On tuhandeid inimesi, kes jõllitavad varahommikul arvuti- või telefoniekraanilt otsepilti jõealustest kaladest ja kui mõnda märkavad, lasevad nad üht veebirakenduse uksekella. Hollandis on üks selline koht, kus on kaladel hädatarvilik saada veealusest tõkkest mööda ning inimesed üle maailma üritavad neid kalu aidata. Kuidas täpselt, kuulake saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00‒12.00 “Kuum tool”. Saatesse tuleb praegu veel kliimaministeeriumi kantslerina töötav, aga peagi riigisekretäri ametisse astuv Keit Kasemets. Arutame, mis reformid ootavad ees riigikantseleid, ja küsime, millised kliimateemad tuleks kindlasti lähiaastatel hoida laual. Saadet juhib Ken Rohelaan.

12.00‒13.00 “Sisuturundussari: PwC juhtimistase”. PwC Estonia tehingute nõustamise juhtivkonsultandid Allar Karu ja Sass Karemäe arutavad, miks nii mõnedki ettevõtte müügid pole õnnestunud, millal on õige aeg müüa, millal muutub hinnakokkulepe siduvaks ja miks võiks ettevõtte juhtkond ka pärast edukat müüki jääda ametisse. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

13.00‒14.00 “Tööstusuudised eetris”. Maksutõusud kerivad poodides hindu üles ja toidutööstused on olukorras, kus müüb vaid kollane silt. Saates on külas Valio Eesti juht Maido Solovjov, kes tunnistab, et praegu on kollaste siltide aeg. Saates uurime, millise pilguga vaatab toiduainetööstuse tippjuht maailma poliitikatrende ja majandusolukorda. Juttu on maksutõusudest, energiast, tööjõust ja muude sisendite hinnatõusust. Räägime ka Valio Eesti investeerimisplaanidest ja küsime, mis on Maido Solovjovi töölaual kõige olulisemad ülesanded. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00‒16.00 “Lavajutud”. Saates räägib esmalt ettevõtja ja autoekspert Rauno Sigur, kuidas muudab tehisaru autoremonti. Sigur toob elulisi näiteid ja räägib lähemalt ka sellest, miks ei ole mõtet ise elektriautot remontida. Saate teises pooles kuuleme ettekannet samuti tehisintellektist, kuid sedapuhku läbi kunsti perspektiivi. Infotehnoloog Linnar Viik räägib põhjalikult, kas ja kuidas tehisaru kunsti muudab. Ettekanded on salvestatud mullu novembris toimunud AI-praktikute aastakonverentsil.

