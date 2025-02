Raadiohitid: Nvidia vabalangus ja signaalid turgudelt

Hiina tehisaru arendaja DeepSeek näitas oma Lääne konkurentidele, et tehisintellekti on võimalik ka odavamate kiipidega treenida, ja see paneb USA tehnoloogiahiide kaaluma, kas Nvidia kõige kallimaid kiipe on mõistlik osta, rääkis Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik.