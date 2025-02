Tagasi 15.02.25, 08:30 Pensionikoguja sai halva üllatuse. Fond vahetati tema teadmata Eelmise aasta 19. novembril „püüdsid“ Luminori pensionifondi müüjad Põhjakeskuses kinni Rakveres asuva Paljajalujalats.ee kaupluse omaniku Piret Nõmme. Paar kuud hiljem avastas naine, et temast on saanud Luminori pensionifondi klient, kuigi ta ise Luminori kliendiks saada ei soovinud.

Piret Nõmm avastas jaanuaris endale üllatusena, et tema pensioniraha on nüüd Luminori fondis. Foto: Liis Treimann

Nõmme kinnitusel ei soovinud ta pensionifondi vahetada. Ta ütles seda ka Põhjakeskuses tema juurde astunud Luminori müügiesindajale. Nõmm oli just mõned kuud varem ehk augustis juba teinud pensionifondi vahetamise avalduse, millega viis fondi kogunenud säästud ja ka tulevased maksed Tulevasse. Suur oli aga jaanuaris tema üllatus, kui avastas, et tema pensioniraha istub hoopis Luminori fondis. Täpsemalt fondis, mille teenustasud on kõrgemad ja ajalooline tootlus on jäänud alla Nõmme valitud Tuleva fondile.

Pank väidab, et Nõmm oli müügiesindaja tehtud ettepanekuga ise nõus. “Ma ei pea end veel seniilseks,” välistab naine võimaluse, et andis Põhjakeskuses nõusoleku fondi vahetada ja nüüd seda enam lihtsalt ei mäleta. Ta on veendunud, et sattus müügiesindaja pettuse ohvriks, kirjutavad Lääne-Virumaa Uudised

“Tavaliselt ma nendega rääkima ei jää”