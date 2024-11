Tagasi 27.11.24, 12:27 Kasuta unustusehõlmas nippi ja tulevik saab kohe krapsakama ilme Pisike samm pensionisamba kogumismäära tõstmisel annab võimaluse teenida tuleviku-minalt kiidusõnad. Panin kirja, miks ma nii arvan.

Kogumismäära tõstmine on üks oluline hoob ka neile, kes võib-olla tavapäraselt ennast eriti distsiplineerituks ei pea. Foto: AFP/Scanpix

Sel aastal saab esitada teise pensionisamba maksete suurendamise avalduse veel novembrikuu viimse tunnini ehk kiirustama peavad need, kellel on soov seda määra tõsta kas 4% või 6% peale. Kui on soov jätkata olemasoleva 2%ga, siis reageerima ei pea, kuigi tasub ehk veel korraks järele mõelda, et miks ma just nii olen otsustanud ja kas ehk mõni teine variant mulle kasulikumaks ei võiks osutuda.