Tagasi 13.02.25, 08:32 Trump ja Putin leppisid kokku Ukraina sõja läbirääkimistes USA ja Venemaa presidendid leppisid kolmapäeval telefonivestluses kokku, et alustavad läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks.

Donald Trump ja Vladimir Putin pidasid poolteist tundi kestnud telefonikõne, veidi varem oli USA kaitseminister välistanud Ukraina NATO liikmesuse. Foto: ZUMApress/Scanpix

USA president Donald Trump kirjutas oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et nad nõustusid Putiniga tegema lähedast koostööd, ja väljendas usku, et läbirääkimised kulmineeruvad edukalt. Ta lubas, et rohkem inimelusid ei tohiks kaotada, vahendab Financial Times.