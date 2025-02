Soome kinnisvarafond hindas Tallinna korteriäri miljoneid odavamaks

Tallinnas 100 miljoni euro eest kortereid omava ja Helsingi First Northi börsil kaupleva kinnisvarafirma Asuntosalkku turuväärtus on aktsiaturul tegutsevate investorite poolt hinnatud poole madalamaks, kui on nende vara koguväärtus. See pani mind mõtlema, kas peaksin nägema seda ostukohana või ohu märgina.