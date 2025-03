Raadiohitid: tippkohtumine Porto Francot tüüriva Rauno Tederiga

Ärimehe Hillar Tederi ärid üle võtnud Rauno Teder selgitab, kuidas ta teeb mitut asja enda isast teisiti. Peagi kümme aastat Porto Franco kallal pusinud Teder ütleb, et skandaalidesse mässitud projekti puhul on ta saanud halba nõu, mida ta on ka järginud.

Äriilma nepobeebiks peetud Tederiga räägimegi, kuidas on juhtida projekti, mis on kukutanud valitsuse ja millega seonduvalt on Rauno isa Hillar Teder kriminaalkorras süüdi mõistetud.

Saates räägime Rauno Tederiga ka erakondadele annetamisest, rasketest finišitest, lapsepõlvest Eesti toonase rikkaima mehe järeltulijana ning ärikultuurist Ukrainas. Saatejuht on Eget Velleste.