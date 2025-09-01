Siena kaasas oma uude fondi EBRD ja SmartCapi. “Järelturu tehingud ei ole enam nišš”

Siena tuumiktiimi kuuluvad Patrick Parts, Lauri Isotamm, Rain Tamm, Rando Rannus, Jüri Härm.
Foto: Tiina-Liina Uudam
Muu hulgas on Siena fondidesse panustanud üle saja erainvestori, teiste seas ükssarvikute Bolt, Pipedrive, Wise ja Vinted investorid, asutajad ja võtmetöötajad, vahendas idufirmade tegevusele keskendunud portaal FoundME.
2024 oli tehnoloogiasektorile tehingute poolest kahetine aasta, tänavu mõjutab valdkonda suuresti USA presidendi Donald Trumpi administratsioon. Riskiraha on palju, aga ootused ettevõtetele on suurenenud, kirjutavad tehingunõustajad Ott Aava (advokaadibüroo Cobalt), Lauri Liivat (Sorainen) ja Rutt Värk (Ellex Raidla).
Ettevõtte igapäevane töö sõltub töökindlast tehnikast. Kui arvuti ütleb üles või ei vasta enam nõudmistele, siis tekib seisak, mis maksab aega ja raha. Samas on uute sülearvutite hinnad ettevõtte jaoks suur investeering, eriti kui varustada tuleb korraga terve meeskond.