Haridusminister käis politsei töövarjuks. "Šokeeriv, kui suurtes kogustes täiskasvanud alaealistele alkoholi ostavad"
Haridusminister Kristina Kallas käis eelmisel reedel politseipatrullile töövarjuks. "Kahjuks pidime umbes poole sellest ajast tegelema väga-väga sügavas joobes alaealistega, keda oli vaja kohati turgutada ka kiirabi abil."
Kuula intervjuust ka põgusalt, mida ootab haridusminister uuelt kooliaastalt.
Foto: Liis Treimann
Kallase sõnul oli kõige šokeerivam öö jooksul, et Tallinna kesklinnas on alaealistele alkohol ülikergesti väga suurtes kogustes kättesaadav. "Ja seda teevad ju täiskasvanud inimesed, kes alkoholi neile ülisuurtes kogustes müüvad, ja nad on vaja vastutusele võtta."
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Eesti hariduses tehisaru targalt rakendav programm TI-Hüpe, mis septembris koolides algab, on meie üks julgemaid ja tasuvamaid investeeringuid, millel on pikaajaline mõju konkurentsivõimele, kinnitas Telia Eesti juht Andre Visse.
Meil väikese rahvana tegelikult ei olegi teist teed kui kaitsta põhiväärtusi, mõista konfliktide olemust üle maailma ning teha koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. Peame üksteisega rääkima ja oskama kuulata, ütles Eesti Vabariigi president Alar Karis taasiseseisvumispäeva kõnes.
Ettevõtte igapäevane töö sõltub töökindlast tehnikast. Kui arvuti ütleb üles või ei vasta enam nõudmistele, siis tekib seisak, mis maksab aega ja raha. Samas on uute sülearvutite hinnad ettevõtte jaoks suur investeering, eriti kui varustada tuleb korraga terve meeskond.