Tagasi 02.09.25, 09:00 Haridusminister käis politsei töövarjuks. "Šokeeriv, kui suurtes kogustes täiskasvanud alaealistele alkoholi ostavad" Haridusminister Kristina Kallas käis eelmisel reedel politseipatrullile töövarjuks. "Kahjuks pidime umbes poole sellest ajast tegelema väga-väga sügavas joobes alaealistega, keda oli vaja kohati turgutada ka kiirabi abil."

Kuula intervjuust ka põgusalt, mida ootab haridusminister uuelt kooliaastalt.

Foto: Liis Treimann

Kallase sõnul oli kõige šokeerivam öö jooksul, et Tallinna kesklinnas on alaealistele alkohol ülikergesti väga suurtes kogustes kättesaadav. "Ja seda teevad ju täiskasvanud inimesed, kes alkoholi neile ülisuurtes kogustes müüvad, ja nad on vaja vastutusele võtta."