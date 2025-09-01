Tagasi ST 01.09.25, 15:16 Tuhanded Eesti ettevõtted on juba valinud 1it.ee äriklassi kasutatud sülearvutid Ettevõtte igapäevane töö sõltub töökindlast tehnikast. Kui arvuti ütleb üles või ei vasta enam nõudmistele, siis tekib seisak, mis maksab aega ja raha. Samas on uute sülearvutite hinnad ettevõtte jaoks suur investeering, eriti kui varustada tuleb korraga terve meeskond.

1it.ee tegevjuht Jörgen Metsalu ütleb, et tuhanded Eesti ettevõtted on valinud 1it.ee äriklassi kasutatud sülearvutid, sest need kestavad aastaid.

Seepärast on üha rohkem Eesti ettevõtteid avastanud lahenduse: kasutatud sülearvutid , mis on töökindlad, taskukohased ja valmis kohe tööle hakkama.

1it.ee kliendibaasis on tänaseks juba tuhandeid ettevõtteid, kes on selle valiku teinud.

Äriks loodud tehnika – miks valida äriklassi sülearvuti?

Erinevus tavalise odava säästuarvuti ja äriklassi mudeli vahel on suur. Äriklassi sülearvutid (ThinkPad, EliteBook, Latitude, Lifebook) on ehitatud nii, et need ka päriselt töö tegemisele vastu peaks:

vastupidav korpus ja kvaliteetsed materjalid,

mugavad ja vastupidavad klaviatuurid,

töökindlus ka suure koormuse all.

Mugavad lisad (näiteks ID-lugejad, privaatsusfiltrid, 4G modemid jne.)

Need on sülearvutid, millele ettevõtted saavad kindlad olla.

Kulud kontrolli alla – miks valid kasutatud sülearvutid?

Uus sülearvuti võib maksta 1000–2000 eurot. Sarnase jõudlusega kasutatud äriklassi sülearvutid 1it.ee valikust on aga 2–3 korda soodsamad.

1599 €. Sama mudeli töökindlad kasutatud äriklassi sülearvutid 450–600 €. Näieks makab ühes Eesti poes uus Lenovo ThinkPad T14s ligikaudu. Sama mudeli töökindlad kasutatud äriklassi sülearvutid Lenovo Thinkpad T14s on 1it.ee valikus hinnaga alates

Kui ettevõte soetab korraga 10x Lenovo Thinkpad T14s sülearvutit, võib sääst ulatuda üle 10 000 euro. See on raha, mida saab suunata ettevõtte arendamisse, töötajate koolitusse või uutesse projektidesse, mitte üle maksta pelgalt riistvara eest.

Usaldusväärne ja murevaba lahendus

Kõik 1it.ee kasutatud sülearvutid on põhjalikult testitud, uuendatud ja puhastatud.

Kaasas 1-aastane garantii . Soovi korral võimalik pikendada lisatasu eest

. Soovi korral võimalik pikendada lisatasu eest 14-päevane tagastusõigus ka ettevõtetele.

Alati abivalmis klienditugi Eestis.

See tähendab, et ettevõte saab seadmed, mis töötavad kindlalt, ilma ootamatute üllatusteta.

Kiire tarne ja paindlikkus

Äriklient ei saa endale lubada nädalaid ootamist.

1it.ee tarnib sülearvutid 1-2 tööpäevaga. Sageli juba järgmisel tööpäeval.

Loomulikult saab sülearvutitele ka ise järele tulla Sõpruse pst 33, Tallinn ja sellisel juhul saab arvuti kätte juba paari tunniga.

Vajadusel saab tellida ka suuremaid koguseid korraga.

Kõik arvutid on eelseadistatud ja valmis koheseks tööks: Windows 11 koos viirusetõrjetarkvaraga on paigaldatud ja kui arvuti jõuab kasutajani siis on see valmis koheseks tööks.

Jätkusuutlik valik

Lisaks rahalisele võidule on kasutatud äriklassi sülearvuti valimine ka roheline otsus. Vähem e-prügi, väiksem ökoloogiline jalajälg ja lihtne viis täita ettevõtte ESG eesmärke.

tark valik: Tuhanded Eesti ettevõtted on juba leidnud, et kasutatud äriklassi sülearvutid on

töökindlad ja vastupidavad

kuni 2–3 korda soodsamad

kiire tarne üle Eesti

keskkonnasõbralik valik