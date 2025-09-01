Z-generatsioon seab tööandjatele uued ootused

„Töökogemuseta, aga õigete väärtushinnangutega noori tasub kindlasti tööle võtta,“ rõhutas Ligi. Samas peab tööandja arvestama, et Z-generatsiooni jaoks on töö mõte, väärtused ja paindlikkus olulisemad kui palganumber.
Sisuturundussaates “PwC juhtimistase” räägime Eesti tööjõuturu trendidest ja sellest, kuidas noorem põlvkond muudab värbamist. Alice Ligi
selgitab, miks kandidaadid hindavad järjest enam paindlikkust, väärtuspõhist tegutsemist ja töökeskkonna kvaliteeti.
Juttu tuleb ka tööandjate suurimatest väljakutsetest talentide leidmisel, hoidmisel ja arendamisel.
Stuudios on PwC Eesti personalijuht Alice Ligi. Saadet juhib Juuli Nemvalts.