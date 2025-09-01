Tagasi ST 01.09.25, 14:47 Z-generatsioon seab tööandjatele uued ootused PwC Eesti personalijuhi Alice Ligi sõnul on noorte tööturule sisenemine tööandjate jaoks paras proovikivi – neil on hoopis teistsugused ootused kui varasematel põlvkondadel.

PwC Eesti personalijuht Alice Ligi räägib saates “PwC juhtimistase” tööjõuturu trendidest ja värbamisest.

Foto: Juuli Nemvalts

„Töökogemuseta, aga õigete väärtushinnangutega noori tasub kindlasti tööle võtta,“ rõhutas Ligi. Samas peab tööandja arvestama, et Z-generatsiooni jaoks on töö mõte, väärtused ja paindlikkus olulisemad kui palganumber.

Sisuturundussaates “PwC juhtimistase” räägime Eesti tööjõuturu trendidest ja sellest, kuidas noorem põlvkond muudab värbamist. Alice Ligi selgitab, miks kandidaadid hindavad järjest enam paindlikkust, väärtuspõhist tegutsemist ja töökeskkonna kvaliteeti.

Juttu tuleb ka tööandjate suurimatest väljakutsetest talentide leidmisel, hoidmisel ja arendamisel.

Stuudios on PwC Eesti personalijuht Alice Ligi. Saadet juhib Juuli Nemvalts.