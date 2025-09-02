Tesla leige huvi Indias seab kahtluse alla globaalse kasvukava

- Kui Tesla kavatses tänavu Indias müüa 2500 autot, siis nüüd tarnitakse 350–500 autot, kirjutab Bloomberg.
Elektriautode tootja Tesla kauaoodatud sisenemine India turule on toonud tagasihoidlikke tulemusi, tekitades leige huvi tõttu kahtlusi ettevõtte globaalses kasvuperspektiivis, vahendab Bloomberg.
Elon Muski juhitud elektriautode tootja on alates müügi alustamisest juuli keskpaigast saanud tellimusi veidi enam kui 600 autole – see jääb ettevõtte enda ootustele alla, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Võrdluseks: aasta esimeses pooles tarnis Tesla kogu maailmas ligikaudu sama palju sõidukeid iga nelja tunni jooksul.
Tesla teatas teises kvartalis kasumi ja käibe langusest, kuid ütles, et taskukohasema automudeli tootmine on siiski planeeritud 2025. aasta teisele poolele.
Tesla aktsia tõusis kolmapäeval enam kui 4% pärast seda, kui ettevõte teatas analüütikute ootustest veidi madalamatest ülemaailmsetest tarnetest, kuid samas oodatust suuremast tootmismahust.
Tesla avas teisipäeval ametlikult uksed Indias, panustades väikese panuse riigile, millel on tohutu kasvupotentsiaal. Tesla ainus sõiduk Indias, Model Y, maksab tariifide tõttu umbes 70 000 dollarit, vahendas Yahoo Finance.
Tesla mured Euroopas lähevad aina hullemaks. Viimased andmed Suurbritanniast näitasid, et aprillis registreeriti vaid 512 uut Tesla sõidukit. See näitaja on 62% väiksem kui aasta varem, vahendas Yahoo Finance.
