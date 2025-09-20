Äripäev
  • 20.09.25, 14:15

Leedu müügiplatvormi odav pakivedu vallandas skeemitamise laine

Leedu kasutatud asjade müügiplatvorm Vinted pakub tänu kokkulepetele suurte kullerfirmadega soodsat pakivedu. Nüüd on aga inimesed avastanud, et teenust saab kasutada mitte ostu-müügi, vaid odava postiteenusena, kirjutab Verslo Žinios.
Leedu ükssarvik Vinted on väärt üle 5 miljardi euro. Nüüd aga on platvorm osutunud populaarseks skeemitajate seas.
  • Leedu ükssarvik Vinted on väärt üle 5 miljardi euro. Nüüd aga on platvorm osutunud populaarseks skeemitajate seas.
  • Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix
