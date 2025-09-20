Leedu müügiplatvormi odav pakivedu vallandas skeemitamise laine
Leedu kasutatud asjade müügiplatvorm Vinted pakub tänu kokkulepetele suurte kullerfirmadega soodsat pakivedu. Nüüd on aga inimesed avastanud, et teenust saab kasutada mitte ostu-müügi, vaid odava postiteenusena, kirjutab Verslo Žinios.
Keskkonnas, kus ettevõtja tunneb voli proovida ja eksida, sünnivad ka uued edulood. Neid vajab Eesti idusektor aga praegu rohkem kui kunagi varem, kirjutab Tehnopol Startup Inkubaatori juht Anne-Liisa Elbrecht.
Leidlikud inimesed teenivad lisaraha näiteks lapsehoidmise, DJ-tamise või käsitöö müügiga, aga kui hobi kasvab mõnest müügist või paarist peost aastas suuremaks, tuleks avada ettevõtluskonto või luua osaühing.
Katus ei ole vaid maja esteetiline kroon, vaid kriitiline kaitse inimese ja vara jaoks. Vihmaveesüsteemid, lumetõkked ja turvaline ligipääs korstnale on lahendused, mille lisamine juba ehituse algfaasis võib säästa suuri summasid ning hoida ära õnnetusi.