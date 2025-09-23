Analüüs: madalseisus büroopindade turg jõudis murdepunkti
Tänavu on Tallinnas ja Harjumaal nõudlus büroopindade järele vähenenud viimase kümnendi väikseimaks. Samal ajal on pakkumine suur ja otsustajad saavad kasutada tugevat läbirääkimispositsiooni, kirjutab RE Kinnisvara vanempartner Monica Meldo.
Tallinna kesklinnas Narva maanteel asuvast Foorumi keskusest saab Urmas Sõõrumaa käe all Artius. Järgmise aasta kevadeks uut nägu ootavas keskuses ei jaksa aga paljud ettevõtted remondi ajaks jääda majanduslikult niigi keerulisel ajal senise rendipinna suhtes kindlaks, paljud on juba lahkunud ning jääjate elu teeb see veelgi raskemaks.
Turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisele keskendunud Forus nendib, et isegi suurettevõttel on keeruline konkurentsitihedal tööjõuturul sobivaid spetsialiste leida ja hoida. Seetõttu muutub äriliselt järjest kasulikumaks IT-teenused sisse osta. See omakorda aitab paremini keskenduda oma põhiärile.