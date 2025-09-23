Äripäev
  OMX Baltic−0,31%292,74
  OMX Riga−0,56%908,75
  OMX Tallinn−0,32%1 954,4
  OMX Vilnius0,44%1 237,58
  S&P 5000,44%6 693,75
  DOW 300,14%46 381,54
  Nasdaq 0,7%22 788,98
  FTSE 1000,15%9 240,77
  Nikkei 2250,99%45 493,66
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%98,89
  23.09.25, 10:00

Analüüs: madalseisus büroopindade turg jõudis murdepunkti

Tänavu on Tallinnas ja Harjumaal nõudlus büroopindade järele vähenenud viimase kümnendi väikseimaks. Samal ajal on pakkumine suur ja otsustajad saavad kasutada tugevat läbirääkimispositsiooni, kirjutab RE Kinnisvara vanempartner Monica Meldo.
Monica Meldo.
  • Monica Meldo.
  • Foto: Erakogu
Keerulised ajad majanduses on meid viinud praeguseks olukorrani, kus büroopindu vahetatakse valdavalt vaid siis, kui olemasoleva ruumi kasutamine muutub võimatuks.
  ST
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Suur lugu
  • 22.09.25, 06:00
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Rand & Tuulbergi omanik Raivo Rand
Uudised
  • 21.09.25, 12:30
Raivo Rand pakub kortermajade renoveerimiseks lahendust, mis ajaks Jürgen Ligil juuksed püsti
Tegemist oli seni suurima üksikvõlakirja emissiooniga Balti börsi kinnisvaraarendajate seas.
Börsiuudised
  • 22.09.25, 10:02
Arco Vara võlakirjad märgiti kahekordselt üle
Käesoleva aasta jooksul on Harju Elektri aktsia hind nüüdseks langenud 2,3%.
Börsiuudised
  • 22.09.25, 11:24
Langeva Harju Elektri aktsiaga tehakse tempokalt tehinguid
Kvantarvutite puhul müüakse veel kaugemat tulevikku.
Investor Toomas
  • 22.09.25, 15:55
Kvantarvutite uus tulemine tekitab riskiisu
Skeletoni asepresident Arnaud Castaignet ütleb Äripäevale saadetud kommentaaris, et Leipzigi tehase viimane tootmisliin käivitub veel sel aastal ja sel aastal toimub ka tehase ametlik avamine.
Uudised
  • 22.09.25, 17:07
Skeletoni kommentaar Äripäeva artiklile: 2025 on Skeletoni edukaim aasta
Tallinn Shipyard, BLRT Western Repairs Vakarus ning Turku Repair Yard on tõsine laevaremondigrupp mitte ainult Läänemere, vaid ka Põhja standardite järgi, ütleb BLRT Grupi omanik Fjodor Berman.
Uudised
  • 22.09.25, 11:45
Suuri projekte allkirjastav BLRT seab sihikule Brasiilia. “Kriis on võimalus”
Kokku haldab Telia Foruse 370 arvutitöökohta, sealhulgas ka juhtimiskeskust, mis töötab 24/7 ning kus kvaliteetne IT-tervikteenus on eriti olulise tähtsusega.
Sisuturundus
  • 22.09.25, 12:38
Foruse kogemuslugu: suurettevõtted kasutavad üha enam teenusepõhist IT-tuge
Vabastusklausliga lubatavat maksimaalset riigieelarve puudujääki ei ole otstarbekas kogu ulatuses ära kasutada, rõhutab keskpank. Pildil Eesti Panga president Madis Müller.
Eesti Panga värske prognoos: majanduskasv tuleb kiire, kuid sõltub laenurahast
Varem Clean Kitcheni nime all tegutsenud söögikomplektide firma Yummy toob ukse taha toiduained ühes retseptidega. Kliendid aga avastavad, et on enese teadmata teinud püsitellimuse. Foto on illustratiivne.
Enese teadmata püsimaksjaks. Tarbijakaitse uurib toidumüüja müügivõtteid
Monica Meldo.
Analüüs: madalseisus büroopindade turg jõudis murdepunkti
Ruutmeetrite pakkumisest enam ei piisa
Vabastusklausliga lubatavat maksimaalset riigieelarve puudujääki ei ole otstarbekas kogu ulatuses ära kasutada, rõhutab keskpank. Pildil Eesti Panga president Madis Müller.
Eesti Panga värske prognoos: majanduskasv tuleb kiire, kuid sõltub laenurahast
Välisministeeriumi NATO ja julgeolekupoliitika büroo direktor Karin Maandi.
Karin Maandi ÜRO julgeolekunõukogust: USA tugev sõnavõtt ei jäänud Venemaale kuulmata
Ülemiste kaubajaama võiks linna hinnangul rajada suurspordiüritusteks sobiva halli.
Tallinn soovib, et riik ehitaks Ülemistele spordihalli
Inbanki tegevjuht Priit Põldoja
Inbank pakub investoritele 10aastaseid võlakirju
Pensionifondid, marss kapist välja!
Pensionifondid, marss kapist välja!
Avaroni juhi Kristel Kivinurm-Priisalmi sõnul müüakse osa USA aktsiainvesteeringutest, et paigutada raha hoopis Euroopasse, kuhupoole hinnatasemete erinevus on endiselt kaldu.
Järsult langev dollar sunnib investeeringuid ümber mängima
PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi jagab, kuidas kaitsta ettevõtet uue põlvkonna pettuste eest.
Pettuste ennetaja: uus põlvkond petab nutikamalt
Investor Toomase konverentsi programm on kokku pandud investeerimisvaldkonna vaieldamatute tippude kaasabil ning loodud ühe ja ainsa eesmärgiga: et kõik me saaksime enda jaoks paika selge plaani, kuidas investeerida võimalikult edukalt 2026. aastal ja ka edaspidi. Ole sa siis täiesti alustaja või investeerimismaailma tipp.
Siit tuleb võimas salarelv tootluse maksimeerimiseks
Inbanki tegevjuht Priit Põldoja
Inbank pakub investoritele 10aastaseid võlakirju
Tehnoloogiasektoris vedas tõusu Nvidia, mille aktsia rallis 3,97% ja sulgus rekordilisel tasemel 183,61 dollarit.
Wall Street alustas börsinädalat mitme värske rekordiga
Nvidia vedas aktsiarallit
Nvidia aktsia kallines pärast uudist enam kui 3%.
Nvidia investeerib kuni 100 miljardit dollarit ChatGPT arendajasse
Leedu energiafirma Ignitis grupė aktsia päevakäive ulatus 0,45 miljoni euroni ning aktsia hind kallines 0,48%.
Balti börsidest jäi ainsana plussi Vilnius, Wall Streeti tähelepanu koondus taas intressidele
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”

Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?
Kuum tool
Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?
00:00
IT-firma kinnitab kanda kaitsetööstuses. “Paljudes kohtades tuleb inimfaktor välja võtta”
Hommikuprogramm
IT-firma kinnitab kanda kaitsetööstuses. “Paljudes kohtades tuleb inimfaktor välja võtta”
00:00
Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
Äripäeva arvamusliider: õhuohu pärast kartma ei pea
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: õhuohu pärast kartma ei pea
Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
Äripäev eetris
Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
Iisraeli sõjaline surve riikidele laieneb. „Varem oleks need sammud päädinud totaalse sõjaga“
Globaalne pilk
Iisraeli sõjaline surve riikidele laieneb. „Varem oleks need sammud päädinud totaalse sõjaga“
