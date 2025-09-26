Ida-Euroopa riigid arutavad Helsingis droonitõrje rajamist

Ukraina kaitseminister tutvustab reedel Euroopa Liidu kaitsevolinikule ja kümnele Ida-Euroopa riigile süsteemi, mille eesmärk on tõrjuda Venemaa droonirünnakuid.
- Ukraina presidendi nõunik Oleksandr Kamõshin (pildil keskel) Ukraina droone Saksa kaitsetööstusele tutvustamas
- Foto: dpa/Scanpix
Kiievi kogemus on siin eriline, sest alates sissetungi algusest on Ukraina olnud droonide arendamisel teerajaja. „Me peame aru saama, et meil puuduvad võimed droonide tuvastamiseks,“ ütles Euroopa Komisjoni volinik Andrius Kubilius, lisades, et eesmärk on kiiresti edasi liikuda kaitselahenduste loomisega. Aruteluga liituvad ka NATO tehnilised eksperdid, vahendas väljaanne Euractiv.
