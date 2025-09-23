Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ütles, et avatud majanduse pikaajaline kasv saab püsida vaid siis, kui ettevõtted on konkurentsivõimelised ka väljaspool koduturgu. “Ettevõtted on tublisti pingutanud ja seda on juba statistikas näha,” lausus ta.
- Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.
- Foto: Andras Kralla
“Vahepeal olid küsimärgid suured – tööjõukulud kasvasid kiiresti, inflatsioon oli suur, energiahinnad kõrged. Oli kõhklusi, kas oleme konkurentsivõimelised,” rääkis Kaasik.
Tema sõnul hoiab tänavust hinnatõusu viie protsendi juures eelkõige rida administratiivseid otsuseid: käibemaksu tõus, auto registreerimise tasu ning meditsiini visiiditasude ja voodipäevatasude kasv.
“Kõrvale jättes need mõjud, oleks hinnatõus vaid pisut üle kolme protsendi. See tähendab, et edaspidi, kui ajutised maksud ja tasud mõju kaotavad, peaks ka inflatsioon aeglustuma,” selgitas Kaasik.
Intervjuus räägib Kaasik veel ka riigieelarve defitsiidist, maksuküüru kaotamisest ja majanduse üldisest väljavaatest.
Küsis Janno Riispapp.
Ülo Kaasik värskest prognoosist: enim rõõmu pakub eksport
