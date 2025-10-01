Kiirhinnang: aastane hinnatõus taandus 5 protsendini
Ka turistide kulutusi arvesse võttev tarbijahindade harmoneeritud indeks kerkis eelmise aasta septembriga võrreldes 5,2%, samas selle aasta augustiga võrreldes indeks hoopis langes 1,2%, teatas statistikaamet.
Euroopa Keskpank jättis intressimäärad praegusele tasemele, vajadust võimalike muutuste järele intressimäärades on sobilik hinnata järgmiste nädalate ja kuude majandusnäitajate põhjal, kirjutab Eesti Panga president Madis Müller.
Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.