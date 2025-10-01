Urmas Sõõrumaa värbas juhi konkurendi juurest

“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”

Urmas Sõõrumaa meenutab, et kui esimeste Eesti ettevõtjate väärtuseks hinnati sada miljonit, nägi avalikkus neid kui pahalasi. “Miljardimehed sedalaadi pahameelt ja kadedust ei ole saanud,” ütles Sõõrumaa.