Tagasi 03.10.25, 06:00 Gert Karu: värbamine on praegu kõige olulisem müük, mida juht teeb Kui veel mõni aasta tagasi võis tööandja müügiinimest värvates lubada endale venitamist, siis nüüd määrab tempo kandidaat, kirjutab Tele2 ärikliendi müügivaldkonna juht Gert Karu.

“Olen kogenud olukorda, kus kandidaat, kes neljapäeval intervjuul säras, oli esmaspäevaks juba teises ettevõttes lepingu all, sest me ei jõudnud piisavalt kiiresti tagasisidet anda,” kirjutab Tele2 ärikliendi müügivaldkonna juht Gert Karu.

Foto: Maksim Toome

Hea müügitöötaja kaob praeguselt tööturult sama kiiresti kui populaarsed üürikorterid kinnisvaraportaalidest. See tähendab, et värbamine ei ole enam maraton, vaid sprint, kus iga aeglane liigutus võib tähendada kaotust.

Lisaks tempo tõstmisele peab tööandja kohandama ka teisi protsesse selleks, et talente enda juurde meelitada. Kui jääd uue ajastu standarditest maha, siis alustab kandidaat juba järgmisel päeval tööd konkurendi juures.

Müügitiimide juhina on värbamisest saanud minu töö sama vältimatu osa kui tiimikoosolekud või kliendikohtumised. Müügitiimi on pidevalt vaja uusi inimesi, kes suudavad päriselt tulemust tuua, aga samal ajal ootavad kandidaadid ka tööandjalt rohkem kui kunagi varem.

Minu karm õppetund

Viimase kuue aasta jooksul erinevates ettevõtetes müüki juhtides olen näinud oma silmaga, kui erinev on talentide palkamise loogika täna veel mõne aasta taguse ajaga võrreldes. Muutused on olnud järsud. Kiirusest ja paindlikkusest on saanud ellujäämise küsimus ning tehnoloogiliste uuenduste kannul püsimisest baashügieen.