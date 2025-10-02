Äripäev
Gert Karu: värbamine on praegu kõige olulisem müük, mida juht teeb

Kui veel mõni aasta tagasi võis tööandja müügiinimest värvates lubada endale venitamist, siis nüüd määrab tempo kandidaat, kirjutab Tele2 ärikliendi müügivaldkonna juht Gert Karu.
“Olen kogenud olukorda, kus kandidaat, kes neljapäeval intervjuul säras, oli esmaspäevaks juba teises ettevõttes lepingu all, sest me ei jõudnud piisavalt kiiresti tagasisidet anda,” kirjutab Tele2 ärikliendi müügivaldkonna juht Gert Karu.
  • Foto: Maksim Toome
Hea müügitöötaja kaob praeguselt tööturult sama kiiresti kui populaarsed üürikorterid kinnisvaraportaalidest. See tähendab, et värbamine ei ole enam maraton, vaid sprint, kus iga aeglane liigutus võib tähendada kaotust.
Lisaks tempo tõstmisele peab tööandja kohandama ka teisi protsesse selleks, et talente enda juurde meelitada. Kui jääd uue ajastu standarditest maha, siis alustab kandidaat juba järgmisel päeval tööd konkurendi juures.
Müügitiimide juhina on värbamisest saanud minu töö sama vältimatu osa kui tiimikoosolekud või kliendikohtumised. Müügitiimi on pidevalt vaja uusi inimesi, kes suudavad päriselt tulemust tuua, aga samal ajal ootavad kandidaadid ka tööandjalt rohkem kui kunagi varem.
Minu karm õppetund
Viimase kuue aasta jooksul erinevates ettevõtetes müüki juhtides olen näinud oma silmaga, kui erinev on talentide palkamise loogika täna veel mõne aasta taguse ajaga võrreldes. Muutused on olnud järsud. Kiirusest ja paindlikkusest on saanud ellujäämise küsimus ning tehnoloogiliste uuenduste kannul püsimisest baashügieen.
Arvamused
  • 02.10.25, 10:30
Personalijuht: vägivalda kajastava statistika taga on kolleeg, klient ja sõber
Me ei saa, ega peagi olema kohtunikud või sotsiaaltöötajad, kuid me saame anda kolleegile tunde, et ta pole üksi, kirjutab üleilmsel vägivallavabal päeval Swedbanki personalijuht Liisa-Maria Lees.
Arvamused
  • 01.10.25, 15:35
Kristjan Aljas: küberturvalisuse uus probleem – kalleid vidinaid ostetakse sihitult kokku
Eesti ettevõtted on aru saanud, et küberturvalisus on tähtis. See, kuidas oma vara kaitsta, vajab aga veel palju selgitustööd, kirjutab Telia küberturbelahenduste arhitekt Kristjan Aljas.
Arvamused
  • 01.10.25, 14:07
Robert Reisman: valige valimistel juhtimiskvaliteeti!
Nende valimiste kõige tähtsamad majandusteemad on haridus ja vastuseisude lahendamine, teisisõnu juhtimiskvaliteet, kirjutab suhtekorraldaja Robert Reisman vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
  • 02.10.25, 13:57
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
Kui Raben Eesti alustas 2004. aastal tegevust kaheliikmelise meeskonnaga, ei osanud keegi arvata, et ettevõttest kasvab kiiresti üks tugevamaid tegijaid kohalikul transpordi- ja logistikaturul. Tänaseks on meeskond oluliselt kasvanud ning lisandunud on mitmekülgne teenusteportfell, mis võimaldab pakkuda lepingulist logistikat, siseriiklikku ja rahvusvahelist transporti, jahutatud toidukaupade logistikat, mere- ja õhutransporti ning intermodaalset transporti läbi ettevõtte filiaalide erinevates riikides.

