Tagasi 02.10.25, 09:09 OpenAI on aktsiate müügi järel maailma kõige väärtuslikum idufirma OpenAI sõlmis tehingu, mis võimaldab praegustel ja endistel töötajatel müüa ettevõtte aktsiaid umbes 6,6 miljardi dollari ulatuses. Tehingus kasutatud hinnanguline ettevõtte väärtus on 500 miljardit dollarit.

ChatGPT looja tõusis aktsiate müügi järel maailma kõige väärtuslikuma idufirma kohale.

Foto: AP/Scanpix

Sekundaarne tehing, kus töötajad ja varajased osanikud saavad osa oma osalusest realiseerida ehk rahaks teha, tõstab ChatGPT looja ettepoole Elon Muski SpaceX-ist ja annab ettevõttele maailma väärtuslikuima idufirma tiitli, vahendas Bloomberg. Varem hinnati OpenAI väärtust SoftBank Groupi juhitud 40 miljardi dollari suuruses rahastamisvoorus 300 miljardi dollari peale.