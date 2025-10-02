OpenAI on aktsiate müügi järel maailma kõige väärtuslikum idufirma
OpenAI sõlmis tehingu, mis võimaldab praegustel ja endistel töötajatel müüa ettevõtte aktsiaid umbes 6,6 miljardi dollari ulatuses. Tehingus kasutatud hinnanguline ettevõtte väärtus on 500 miljardit dollarit.
ChatGPT looja tõusis aktsiate müügi järel maailma kõige väärtuslikuma idufirma kohale.
Foto: AP/Scanpix
Sekundaarne tehing, kus töötajad ja varajased osanikud saavad osa oma osalusest realiseerida ehk rahaks teha, tõstab ChatGPT looja ettepoole Elon Muski SpaceX-ist ja annab ettevõttele maailma väärtuslikuima idufirma tiitli, vahendas Bloomberg. Varem hinnati OpenAI väärtust SoftBank Groupi juhitud 40 miljardi dollari suuruses rahastamisvoorus 300 miljardi dollari peale.
Nvidia Corp. ja OpenAI peavad läbirääkimisi ulatusliku investeeringu üle Suurbritanniasse, et toetada riigi andmekeskuste arendamist ja tugevdada kohalikke tehisintellekti võimekusi, teatas CNBC. Tehingu maht võib ulatuda miljarditesse dollaritesse.
Sotsiaalmeediaplatvormi Redditi aktsia kukkus kolmapäeval ligi 10%, jätkates eelneva kauplemispäeva 5% suurust langust, kuna uued andmed näitasid, et platvormi sisu kasutamine ChatGPT vastustes kahanes septembri keskpaigas märgatavalt.
Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.