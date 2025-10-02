Tagasi ST 02.10.25, 14:26 Verstoni juht kestlikkusest: eesmärgi võtsime laest, tuleb lihtsalt tegema hakata Eesti teede-ettevõte Verston kavatseb saada oma valdkonna kestlikkuse suunanäitajaks Euroopas. Esimese sammuna kaardistati sel teel oma jalajälje suurus ning võeti eesmärk vähendada süsinikuheidet kümnendiku võrra aastas.

Verston Eesti juht Jarmo Liiver.

Foto: Verston Eesti

„Kui keegi küsib, kust me selle numbri saime, siis esimesel aastal lihtsalt võtsime selle laest, sest me ei teadnud, kui palju võiks vähendada. Hakkasime vaikselt tegelema – kütus, energia, vahetasime masinad säästlikuma vastu,“ selgitab saates „Juhtides tulevikku“ Verston Eesti juht Jarmo Liiver . „Roheliseks saamise teemaga on väga palju teadmatust. Olles kolm aastat sellega sisuliselt tegelenud, siis maailma päästvat lahendust pole leidnud. Kõik saamegi omas valdkonnas lihtsalt võtta ja hakata tasakesi tegelema.“

Miks tasub olla oma valdkonna teenäitaja, mis eelised see annab ja mis samme selleks veel peab astuma ning kuidas muudatusi inimesi polariseerimata ära juhtida, sellest räägib Jarmo Liiver saates lähemalt.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

