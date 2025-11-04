Tagasi 04.11.25, 20:33 Ivo Kappet taandus tähtsalt kohalt enne Eesti 200 juhatuse koosolekut Eesti 200 juhatus pidi täna arutama oma liikme Ivo Kappeti saatuse üle, kuid juba ennetavalt esitas Kappet avalduse erakondade rahastamise järelevalve komisjonist lahkumiseks.

Eesti 200 Tallinna juhatuse liige ja ettevõtja Ivo Kappet kandideeris sel aastal Nõmmel erakonna esinumbrite seas. Kappet kuulub ka tantsuspordi liidu juhatusse.

Foto: ERR Sport

„Kuulasime ära Ivo selgitused ja aukohtu arvamuse,“ ütles erakonna juhatuse liige Sander Udam ja lisas, et juhatus rahuldas Kappeti avalduse.