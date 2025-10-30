Äripartnerile võlgu jäänud Eesti 200 poliitikut ähvardab erakonnast väljaviskamine
Äripäev kirjutas täna, kuidas Eesti 200 poliitik ja tantsutreener Ivo Kappet jäi äripartnerile suurelt võlgu. Nüüd ähvardab lisaks läinud sügisel alustatud kriminaalasjale Eesti 200 Tallinna fraktsiooni juhti ka erakonnast välja viskamine.
Intervjuusid jagab Ivo Kappet tavaliselt tantsuspordi teemal.
Foto: ERR Sport
Delfi kirjutab, et Eesti 200 Tallinna piirkonna juhi Aleksei Jašini sõnul ei ole Kappeti tegevus absoluutselt aktsepteeritav ning kõik viimasega seotud ametikohad on vaja üle vaadata. Samuti arutab erakonna juhatus Kappeti liikmestaatuse üle, lubas Jašin.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kui veel eelmisel nädalal tundus, et 26 000 elanikuga Saue vallas hakkavad valimiste järel vallavanema Andres Laisa juhitud valimisliidu kõrval võimu jagama Parempoolsed ja Reformierakond, siis nüüdseks on kolmandaks partneriks võetud Isamaa.
Ettevõtte kasvades kasvavad ka IT-vajadused, mistõttu ühe inimese või juhi enda kompetentsist ei pruugi enam piisata. Millal on kasulik majasisese tiimi suurendamise asemel osta IT-juhtimise teenust hoopis sisse?