Äripartnerile võlgu jäänud Eesti 200 poliitikut ähvardab erakonnast väljaviskamine

Lisatud Reformierakonna esindaja kommentaar

Kui veel eelmisel nädalal tundus, et 26 000 elanikuga Saue vallas hakkavad valimiste järel vallavanema Andres Laisa juhitud valimisliidu kõrval võimu jagama Parempoolsed ja Reformierakond, siis nüüdseks on kolmandaks partneriks võetud Isamaa.