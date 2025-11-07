Keldo teeb suurtarbijatele 9miljonise maksusoodustuse

Taastuvenergia tasud langevad märkimisväärselt kõigile umbes 80 energia suurtarbijale, mis on nõus järk-järgult taastuvenergiale ka ise üle minema.
- Soodustuse saamiseks peavad tööstusettevõtted järk-järgult suurendama taastuvenergia tootjatega sõlmitud ostulepinguid
- Foto: Andras Kralla
Tasude langetamisel loodavad majandusminister Erkki Keldo ja energeetikaminister Andres Sutt näha tööstussektori konkurentsivõime paranemist ja uusi investeeringuid. Soodustus kaetakse riigieelarvest, mitte teiste elektritarbijate arvel, ja see on eeldatavasti 9 miljonit eurot aastas.
