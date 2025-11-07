Tagasi 07.11.25, 09:38 Keldo teeb suurtarbijatele 9miljonise maksusoodustuse Taastuvenergia tasud langevad märkimisväärselt kõigile umbes 80 energia suurtarbijale, mis on nõus järk-järgult taastuvenergiale ka ise üle minema.

Soodustuse saamiseks peavad tööstusettevõtted järk-järgult suurendama taastuvenergia tootjatega sõlmitud ostulepinguid

Foto: Andras Kralla

Tasude langetamisel loodavad majandusminister Erkki Keldo ja energeetikaminister Andres Sutt näha tööstussektori konkurentsivõime paranemist ja uusi investeeringuid. Soodustus kaetakse riigieelarvest, mitte teiste elektritarbijate arvel, ja see on eeldatavasti 9 miljonit eurot aastas.