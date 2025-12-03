Keskkriminaalpolitsei esitas Isamaa riigikogu saadikule kahtlustuse

ST Sisuturundus 24.11.25, 15:28

Viimase kümnendi jooksul on jätkusuutlikkusest saanud kinnisvarasektori üks olulisemaid märksõnu. Kestlikkuse hindamine ja sertifitseerimine on muutumas järjest olulisemaks arenduste kvaliteedi mõõdupuuks. Kui varem nähti sertifitseerimist pigem mainekujundusliku sammuna, siis nüüd on see kujunemas uueks turustandardiks, mille järgi hinnatakse hoonete kvaliteeti, atraktiivsust ja pikaajalist väärtust.