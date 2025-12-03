Keskkriminaalpolitsei esitas Isamaa riigikogu saadikule kahtlustuse

Prokuratuuri kinnitusel liikus 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi Isamaale Parvel Pruunsilla ja Tõnis Paltsi kaudu. Prokuratuuri kogutud tõendite järgi on erakond vastu võtnud keelatud annetusi summas 110 000 eurot.
Kui Isamaa volikogul tõstatati neli aastat tagasi küsimus erakonna rahastamisest MTÜ Isamaalised kaudu, pakkus toonane peasekretär Priit Sibul välja lahenduse, kuidas vormistada asjad ära partei jaoks korrektselt.
Viimase kümnendi jooksul on jätkusuutlikkusest saanud kinnisvarasektori üks olulisemaid märksõnu. Kestlikkuse hindamine ja sertifitseerimine on muutumas järjest olulisemaks arenduste kvaliteedi mõõdupuuks. Kui varem nähti sertifitseerimist pigem mainekujundusliku sammuna, siis nüüd on see kujunemas uueks turustandardiks, mille järgi hinnatakse hoonete kvaliteeti, atraktiivsust ja pikaajalist väärtust.