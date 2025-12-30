Lääne-Virumaa suurim väljakutse on jääda Tallinna ja Ida-Virumaa vahel ellu
Lääne-Virumaa suurim väljakutse on jääda ellu Tallinna ja Ida-Virumaa vahel, ütles Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhiks kandideerinud Einar Vallbaum liidu aasta eelviimasel päeval kogunenud üldkoosolekul.
2025 esimene poolaasta oli Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) ettevõtlusvaldkonnas täis sisulist tööd – toetati kohalikke ettevõtjaid, edendati teadmussiiret ning tugevdati omavalitsuste ja ettevõtjate koostööd.
2024. aastal käivitusid maakonnas kolm maakondlikku arendusprojekti, mis panustavad noorte ettevõtlikkuse tõstmisesse, spordivaldkonna arendamisse ning kultuurielu elavdamisse. Projektid kestavad neli aastat ning on suunatud kogu maakonna elanike heaolu ja arenguvõimaluste suurendamisele.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?