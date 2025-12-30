Riik sõlmis lepingu kaitsetööstuspargi esimese tootjaga

Sel nädalal võib selguda, mis ettevõte hakkab Põhja-Kiviõli kaitsetööstuspargis tootma suurekaliibrilist lahingumoona. Kevadel on riigil kosjas käinud aga kolm tuntud rahvusvaheliselt kaitsetööstusfirmat.
Pärnumaale Ermistusse rajatavasse kaitsetööstusparki saavad esimeses järgus oma tehased rajada neli ettevõtet: miinitootja Nitrotol, lõhkeainetootja Thor Industries, raketitootja Frankenburg Technologies ja lahingumoona komponente valmistav Infinitum Strike.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?