Yolo kasiinoäri kavatseb seaduse veast hoolimata hasartmängumaksu maksta

Jürgen Ligi: kahjukontroll on asjas minu vastutus

Eesti 200 pani koalitsioonileppesse lubaduse alandada veebikasiinodele hasartmängumaksu ning tuua sellega Eesti sporti ja kultuuri rohkem raha. Hetkel toetub see plaan vaid lobistilt saadud optimistlikule hinnangule.