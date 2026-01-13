Yolo kasiinoäri kavatseb seaduse veast hoolimata hasartmängumaksu maksta

Eesti 200 pani koalitsioonileppesse lubaduse alandada veebikasiinodele hasartmängumaksu ning tuua sellega Eesti sporti ja kultuuri rohkem raha. Hetkel toetub see plaan vaid lobistilt saadud optimistlikule hinnangule.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.