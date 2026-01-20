Ettevõtja plaanib ehitada väikesesse külla suure spaa. “Eks me natuke vastuvoolu ujujad ole”

Uljaste järve ääres elab kolm põlvkonda Strauche, kõik seotud vanaisale kuuluva Virumaa Metsatööstusega. Lisaks on pea igaühel üksi või kahasse veel mõni ettevõte, kuhu haaratakse ka juurdetulnud ja nooremad sugulased.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.