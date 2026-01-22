Ootamatult Arco Varast lahkuv juht: “See ei olnud lihtne otsus”

“Mul ei ole meeskonnas laisku inimesi või neid inimesi, kellel on suva, mida nad saavutavad või kas nad üldse saavutavad midagi,” ütleb Arco Vara tegevjuht Kristina Mustonen. Samasuguse mentaliteediga on ta ise tippu jõudnud. Ta tahab tulemust – isegi, kui selle nimel on tulnud töötada 24/7.
Viimastel kuudel on kõlanud hoiatusi, et aina enam uusi kortereid ootab Tallinnas uut omanikku ja nende hinnavahe käriseb aina suuremaks, mis paneb arendajad suurema surve alla. Või on see statistiline kõverpeegel?
Uute korterite turul arendajad võistlevad klientide pärast üha agressiivsemalt, rääkis kinnisvaraarendaja Arco Vara juht Kristina Mustonen. “Näen turul nähtust, mis meenutab kauplemist – ja see mulle ei meeldi. Korter ei ole vorst, et sellele pakkuda allahindlust,“ sõnas ta.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.