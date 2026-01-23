Päästmisel ehitusfirma lohiseb pankrotti. Decora nõuab ajaloo suurimat võlga
Mitmesajale partnerile miljoneid eurosid võlgu jäänud ehituse peatöövõtufirma Evicon Ehitus lootis veel sügisel saneerimisega võlgade tasumisega järjele saada, kuid nüüd otsustas kohus, et ettevõtte päästmisest ei tule midagi välja.
Keila külje all tegutsev moodul- ja elementmajade tootja Hilandero Houses OÜ esitas pärast kahe aasta pikkust saneerimist pankrotiavalduse, viimane lootus kustus juulis, kui perefirma pakkumised vastuseta jäid.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.