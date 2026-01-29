Valitsus: pettuste vähendamiseks tuleb Smart-ID üle vaadata

Peaminister Kristen Michal pani rahandusminister Jürgen Ligi pettusi piiravat initsiatiivi eest vedama.
Foto: Liis Treimann
“Eesti inimesed kaotavad pettuste läbi väga palju raha ja selleks kasutatakse ära kogu meie avatud infrastruktuuri – isikukoode, Smart-ID-d, esimene tööliin peaks olema siin tempo aeglustamine,” rääkis peaminister Kristen Michal valitsuse pressikonverentsil. “Kas asjad peavad ikka nii kiiresti töötama?”
Kui Kristi Saare kontorisse astus, oli kirjanik Heli Künnapas juba pikemat aega telefoni otsas. Vestlus tekitas Saarel kahtlusi ja peagi sai selgeks, et tegu on osava petukõnega. „Ma lihtsalt füüsiliselt võtsin Helilt selle telefoni käest ära ja panin kõne kinni,“ meenutas Saare juhtunut Äripäeva raadios.